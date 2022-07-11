В Алматы колесо закатали асфальтом
Фотографии были опубликованы на странице telegram-канала Qumash.
Фото: Qumash
Отмечено, что изначально, во время укладки асфальта, местные жители сообщили работникам, что «на данном месте имеется металлический люк».
Однако при подготовке дорожного основания люк не был обнаружен в связи с тем, что колодец находился на глубине метра.
Жители для отметки месторасположения люка подложили колесо. На следующий день откопали люк и подняли до необходимой отметки с последующим бетонированием и асфальтированием.Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
Фото: пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
В настоящее время, как уточнили в ведомстве, совместно с техническим надзором и жителями повторно обследуются улицы в мкр. Акбулак на предмет выявления существующих люков после строительства инженерных сетей.
Фото: пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
Вопрос взят на контроль, уточнили в управлении.