В Алматы колесо закатали асфальтом

При ремонте дороги в микрорайоне Акбулак Алматы произошел курьезный случай: строители произвели укладку асфальта поверх колеса, сообщает Zakon.kz.

Фотографии были опубликованы на странице telegram-канала Qumash.

Фото: Qumash

После публикации в Управлении городской мобильности Алматы прокомментировали инцидент.

Отмечено, что изначально, во время укладки асфальта, местные жители сообщили работникам, что «на данном месте имеется металлический люк».

Однако при подготовке дорожного основания люк не был обнаружен в связи с тем, что колодец находился на глубине метра.

Жители для отметки месторасположения люка подложили колесо. На следующий день откопали люк и подняли до необходимой отметки с последующим бетонированием и асфальтированием. Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Фото: пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, совместно с техническим надзором и жителями повторно обследуются улицы в мкр. Акбулак на предмет выявления существующих люков после строительства инженерных сетей.

Фото: пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Вопрос взят на контроль, уточнили в управлении.