Будешь смотреть по сторонам — счастье потеряешь: советы и приметы на 12 июля

12 июля православные отмечают большой праздник. В народе день получил название Петров и оброс множеством древних легенд и примет, которым многие люди следуют до сих пор, передает Zakon.kz.

Если верить легендам, после ужина в день Петра и Павла запрещается убирать еду со стола: наши предки говорили, что эта еда остается для умерших родственников. Нельзя в этот день отдыхать на море, шить, вязать или вышивать. В период праздничного события лучше не играть свадьбы и не употреблять спиртные напитки.

Физический труд запрещен, поэтому убирать в доме нужно накануне праздника, и работу на огороде тоже лучше отложить. Запрещается сквернословить.

Выходя из дома, не нужно в этот священный день смотреть по сторонам. Это плохая примета: так счастье из дома уйдет. Когда покидаете жилище, смотрите прямо: так вы будете идти навстречу счастью.

В Петров день кумовья приходили в гости к крестникам и дарили им пшеничные пироги. Сваты со стороны жены угощали сватов мужа ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятьям сыр из печи.

Приметы на день Петра и Павла

Если дождь пошел в этот день, то сенокос будет мокрым, а урожай – плохим. На Новый год будет сильная метель.

Вороны начали голос подавать – быть беде.

Если заяц перебегает дорогу – тоже ничего хорошего ждать не стоит.

Кукушка перед этим днем куковать перестала – стоит ждать холодную и раннюю зиму. Если же она перестала куковать за неделю — лето будет урожайным и спокойным.

Листья на березах желтеть начали – к раннему листопаду.

Солнце слишком ярко светит – в ближайшие несколько дней будет тепло.

Вода начала загнивать в водоемах – к сырой погоде.

Если в этот день ясная погода – будет хороший год.

Собираясь на рыбалку, нельзя никому рассказывать о своих планах, иначе клев будет плохим.

Не пренебрегайте приглашением в гости в этот день, иначе это приведет к конфликтам в семье.

12 июля, в день Петра и Павла, заканчивается Петровский пост, который предваряет праздник и длится несколько недель. Раньше к этому дню готовили праздничный стол. В рацион вводили много свежей зелени, молодых овощей, грибов и ягод. Варили зеленый борщ, готовили голубцы в молодом свекольном или виноградном листьях, разнообразные мясные блюда, домашние колбасы.

В это жаркое время были особенно популярны холодные первые блюда и квас, сладкие блюда и напитки из ягод, кисель из вишни.