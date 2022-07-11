«Самрук-Қазына» утроил чистый доход за прошедший год

Доход увеличился с 558 млрд тенге в 2020 году до 1,6 трлн тенге в 2021 году. Низкие доходы 2020 года можно объяснить пандемийным кризисом, с чем и связано троекратное увеличение. Показатели 2021 года лучше доковидного 2019 года.

Такие данные сегодня в ходе заседания общественного совета под председательством Болата Жамишева озвучили в «Самрук-Қазына».

Если говорить на языке цифр, то рост стоимости чистых активов составил 12,2%. Рейтинг корпоративного управления – «ВВ» (независимая оценка рейтинга корпоративного управления фонда проводится раз в три года).

В частности, как сообщила управляющий директор АО «Самрук-Қазына» по экономике и финансам Назира Нурбаева, в течение 2021 года фонд реализовал ряд проектов и социальных инициатив.

Так, АО «Самрук-Қазына» провело большую работу по завершению девяти проектов общей стоимостью 790 млрд тенге. В их числе продление сроков добычи жидких углеводородов на Карачаганаке («Казмунайгаз»), создание в РК нового звена ядерного топливного цикла – изготовление тепловыделяющих сборок и выход на рынки («Казатомпром»), модернизация нефтепровода РК-КНР («КазТрансОйл»), установка четвертого компрессора обратной закачки газа (КМГ).

Также в числе значимых завершенных проектов – обеспечение стыков транзитных каналов связи с операторами связи со стороны Китая и России («Казахтелеком»), газификация районов Алматы.

Фото: пресс-служба «Самрук-Қазына»

Как стало известно в ходе совещания, на текущий 2022 год АО «Самрук-Қазына» ставит план по инвестициям в портфельные компании на сумму 311 млрд тенге, дивиденды акционеру в размере 170 млрд тенге (в 2021 году 88,3 млрд тенге), прочие распределения предварительно на сумму 75 млрд тенге.

Один из вопросов, который волнует общественность, это долг фонда. Как прокомментировала Назира Нурбаева, с 2018 года в части погашения долгов проделана большая работа. Так, долг компании был уменьшен с 30 млрд долларов до 23,4 млрд долларов.

При этом порядка 60% приходится на внешний долг. По данным компании, большая долговая нагрузка приходится на пять портфельных дочек фонда, в их числе «КазМунайГаз», QazaqGaz, КТЖ, Samruk-Kazyna Ondeu и сам фонд. При этом в АО «Самрук-Қазына» не скрывают, что железнодорожный оператор находится в «красной зоне», что сказывается на возможности КТЖ прибегать к заимствованиям в перспективе. Однако, как подчеркивают в фонде, соотношение долга к капиталу на уровне группы находится на приемлемой отметке в 0,54, соотношение долга к EBITDA – 2,34.

Большое внимание руководство АО «Самрук-Қазына» уделяет социальным проектам. На сегодняшний день 36 из 143 видов деятельности – социальные направления. В их числе реализация газа на внутренний рынок, услуги по транспортировке газа, пересылка посылок, выплата пенсий и пособий, пассажирские (авиа- и железнодорожные перевозки).

Напомним, фонд – это 258 тыс. работников и 279 портфельных компаний. Доля АО «Самрук-Қазына» в ВВП страны – 6,2%. «Самрук-Қазына» смог войти в топ-20 ведущих фондов мира (UnitedNations) и топ-10 самых эффективных фондов (SWFI). Данные рейтинги свидетельствуют о положительной работе фонда и его будущих перспективах.