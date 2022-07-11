Неадекватный казахстанец пытался изнасиловать двух школьниц в туалете

Фото: pxhere

В Алматинской области психически неуравновешенный мужчина напал на двух школьниц. Девушки смогли отбиться от насильника, сообщает Zakon.kz.

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