Неадекватный казахстанец пытался изнасиловать двух школьниц в туалете
Фото: pxhere
В Алматинской области психически неуравновешенный мужчина напал на двух школьниц. Девушки смогли отбиться от насильника, сообщает Zakon.kz.
По обоим фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст. 24, ч. 3, ст. 120, ч. 3-2 УК «Покушение на изнасилование». Пресс-служба ДП Алматинской области
9 июля к полицейским поступили заявления от родителей двух несовершеннолетних девушек.
Заявители потребовали установить и принять меры к неизвестному, который в одном из общественных туалетов cела Шонжы напал на их дочерей (обоим по 17 лет) и пытался изнасиловать. Пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские задержали 31-летнего мужчину.
Он страдает умственной отсталостью, имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Пресс-служба ДП Алматинской области
Окончательное процессуальное решение будет принято по заключению специальной назначенной по факту психиатрической экспертизы.
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