Незнакомец в маске пытался изнасиловать девятилетнюю школьницу в Алматинской области

Подозреваемого в попытке изнасилования несовершеннолетней разыскивает полиция Алматинской области. Идет следствие, назначены экспертные проверки, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, неизвестный в маске пытался изнасиловать девятилетнюю школьницу прямо во дворе ее дома в селе Сауыншы. Преступление произошло ночью, когда родственники девочки спали и ничего не слышали.

Мать пострадавшей школьницы рассказала, что преступление произошло ночью 13 ноября. До этого девочка вместе с матерью целую неделю провела в больнице. Рано утром школьница рассказала, что "дядя украл ее и домогался".

"Девочка была в слезах, со следами крови на теле и сильно напугана. Она сказала, что неизвестный мужчина в черной одежде, медицинской маске и с капюшоном на голове вывел ее из дома, завел в душ и там надругался. Территория участка забором не огорожена. Ворот и калитки тоже нет", – сообщает КТК.

Жители поселка провели общее собрание. Они обратились в администрацию и полицию с требованием найти и наказать подозреваемого. По словам сельчан, для Сауыншы это экстраординарное событие: раньше в поселке никогда не нападали на детей, поэтому преступником может быть приезжий. Теперь местные жители запирают двери и не выпускают детей гулять на улицу. Пострадавшую школьницу обследовал психолог, нарушений психики у нее не выявили.

"Проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования всех обстоятельств преступления", – сообщил Ернар Сайдильдин, официальный представитель ДП Алматинской области.

Полиция разыскивает подозреваемого, идет расследование по ст. 121 УК РК. Эта статья УК предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее стало известно, где будет отбывать наказание педофил-убийца из Туркестанской области.