Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Фото: Instagram/kris_p_press
В алматинских соцсетях появилось видео, на котором дорожный конфликт между водителями и пассажирами двух автомобилей перерос в жестокое избиение, сообщает Zakon.kz.
Инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей поблизости.
На произошедшее отреагировали сотрудники полиции.
По словам представителя ДП города Алматы, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК «Хулиганство».
Следствие осуществляет Управление полиции Жетысуского района. Участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия. По результатам досудебного расследования по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП города Алматы
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