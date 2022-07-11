Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео

Избиение после ДТП в Алматы Фото: Instagram/kris_p_press
В алматинских соцсетях появилось видео, на котором дорожный конфликт между водителями и пассажирами двух автомобилей перерос в жестокое избиение, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей поблизости.

На произошедшее отреагировали сотрудники полиции.

По словам представителя ДП города Алматы, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Следствие осуществляет Управление полиции Жетысуского района. Участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия. По результатам досудебного расследования по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП города Алматы

Читайте также

Выброс на заводе в Таразе прокомментировали в акимате города

Выброс на заводе в Таразе – город окутал смог

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
cуд
КТК продолжит свою работу
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
МИД РК Россия паспорт
Казахстанцам в России ускорят получение паспорта
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления