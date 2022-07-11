Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео

Фото: Instagram/kris_p_press

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором дорожный конфликт между водителями и пассажирами двух автомобилей перерос в жестокое избиение, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей поблизости. На произошедшее отреагировали сотрудники полиции. По словам представителя ДП города Алматы, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК «Хулиганство». Следствие осуществляет Управление полиции Жетысуского района. Участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия. По результатам досудебного расследования по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП города Алматы Читайте также Выброс на заводе в Таразе прокомментировали в акимате города Выброс на заводе в Таразе – город окутал смог

Следите за новостями zakon.kz в: