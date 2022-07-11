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Выброс на заводе в Таразе прокомментировали в акимате города

Инцидент в Таразе, выброс Фото: pixabay
Выброс на сернокислотном цехе завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» прокомментировали в акимате города Тараз, сообщает Zakon.kz.

В акимате уточнили, что из строя вышел моногидратный насос абсорбера, вследствие чего произошел кратковременный выброс отходящего газа (триоксид серы), максимальной концентрацией не более 1% S03.

Данная концентрация не влияет на здоровье людей и окружающую среду с учетом рассеивания в атмосферном воздухе. Пресс-служба акимата города Тараз

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Константин Вноровский
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