Выброс на заводе в Таразе – город окутал смог
Фото: pixabay
В соцсетях Тараза распространяется видео, на котором город окутал густой смог. Жители Тараза и Жамбылской области жалуются на першение в горле и головную боль, сообщает Zakon.kz.
В акимате Жамбылской области заявили, что 11 июля в 20:00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» произошел единовременный выброс.
По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям.
Превышения других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено. По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц.
Рабочую группу возглавляет заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.
На данный момент продолжаются замеры на других участках.
Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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