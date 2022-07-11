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Выброс на заводе в Таразе – город окутал смог

Выброс на заводе в Таразе Фото: pixabay
В соцсетях Тараза распространяется видео, на котором город окутал густой смог. Жители Тараза и Жамбылской области жалуются на першение в горле и головную боль, сообщает Zakon.kz.

В акимате Жамбылской области заявили, что 11 июля в 20:00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» произошел единовременный выброс.

По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям.

  • Превышения других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено. По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц.

  • Рабочую группу возглавляет заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.

  • На данный момент продолжаются замеры на других участках.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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