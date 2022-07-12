Сомнолог рассказала об эффективных способах побороть бессонницу

Избавиться от бессонницы поможет четкое соблюдение режима сна, занятия спортом, а также отказ от кофеиносодержащих напитков и переедания, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью News.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова.

Проблемы с ночным отдыхом оказывают значительное влияние на качество жизни. Сначала у человека рассеивается внимание и снижается способность к обучению. Затем бессонница приводит к появлению проблем с психикой, в том числе к депрессии.

Если бессонница продолжается на протяжении более пяти лет, то тут может развиться ишемическая болезнь сердца, а также повышается риск инфарктов и инсультов. Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова

Специалист назвала несколько эффективных способов, которые помогут побороть проблемы со сном. Она посоветовала начать с нормализации сна. По ее словам, необходимо ложиться и вставать в одно и тоже время. Также она отметила, что следует отказаться и от пересыпания в выходные дни.

Не менее эффективным средством для борьбы с бессонницей, по ее словам, является спорт. Обязательно стоит заняться физическими нагрузками, пять-шесть раз в неделю, хотя бы 30-40 минут в день. Все вышеперечисленное прекрасно помогает людям, которые только начали испытывать проблемы со сном. Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова