Шотландия временно приостановила прием беженцев из Украины

Власти региона сообщили, что это связано с нехваткой жилья для их размещения, передает Zakon.kz.

Мы были вынуждены принять исключительно сложное решение последовать примеру Уэльса и приостановить программу размещения беженцев, чтобы иметь возможность оказывать помощь тем, кто уже получил визу, на по-прежнему высоком уровне, – цитирует ТАСС члена шотландского правительства Нила Грея.

Отмечается, что приостановка была сделана минимум на три месяца.

Как уточняется, региональной программой «суперспонсорство», целью которой было помочь людям быстрее получить кров, воспользовалось около 7 тыс. человек.

Люди, уже подавшие заявки и получившие ответ, что их готовы принять, все равно ждут в Шотландии.

В начале июня власти Уэльса объявили, что на месяц поставят на паузу свою программу «суперспонсорства». Затем они приостановили ее действия на неопределенно долгий период.

В Англии беженцев из Украины могут разместить у себя только их родственники или семьи и организации, взявшие на себя роль спонсоров и получающие за это небольшую компенсацию от государства.