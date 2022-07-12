Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эпидситуация в Казахстане остается напряженной

Эпидситуация в Казахстане, коронавирус, матрица оценки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля, сообщает Zakon.kz.

В «желтой» зоне по-прежнему город Алматы.

В «зеленой» зоне находятся Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

эпидситуация в Казахстане, матрица оценки

Фото: МВК

Читайте также

В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом

Сомнолог рассказала об эффективных способах побороть бессонницу

Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь

Анастасия Стативкина
COVID-19 МВК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Ashyq, Алматы
Введут ли Ashyq опять в Алматы
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
МИД РК Россия паспорт
Казахстанцам в России ускорят получение паспорта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления