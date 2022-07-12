Население планеты достигнет 8 млрд человек осенью 2022 года — прогноз ООН

К 15 ноября 2022 года число жителей планеты приблизится к 8 млрд человек. А в 2023 году самой густонаселенной страной мира станет Индия. Такой прогноз опубликован в отчете ООН, передает Zakon.kz.

Население растет самыми медленными темпами с 1950 года. Последние прогнозы ООН указывают на то, что число жителей планеты может вырасти примерно до:

8,5 млрд человек — в 2030 году;

9,7 млрд человек — в 2050 году;

10,4 млрд человек — в 2080 году.

В течение примерно 20 лет этот показатель будет оставаться неизменным.

В этом году мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. Это повод по достоинству оценить достижения в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности. В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за состояние дел на планете. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Рождаемость снижается

Авторы доклада World Population Prospects 2022 отмечают, что за последние десятилетия рождаемость во многих странах заметно снизилась. В период с 2022 по 2050 год население 61 страны мира сократится как минимум на 1% из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет приходиться на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию. Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары обеспечат более половины прироста, ожидаемого до 2050 года.

Продолжительность жизни увеличивается

Согласно прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Страны со стареющим населением должны принять меры по адаптации государственных программ к растущему числу пожилых людей, в том числе путем создания систем всеобщего медицинского обслуживания, а также повышения устойчивости систем социального и пенсионного обеспечения.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на девять лет больше, чем в 1990 году. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что к 2050 году средняя глобальная продолжительность жизни будет составлять около 77,2 года.