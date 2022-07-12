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Законодательство РК

Директор коммунального предприятия украл 126 млн тенге

ГКП АФМ высокие цены Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В результате расследования Агентства по финансовому мониторингу выявлено, что директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области с 2019 по 2021 год установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению Кульсары, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве добавили, что руководитель предприятия признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. Ему пожизненно запрещено занимать в госучреждениях должности руководителя, связанные с материальной ответственностью.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК РК приговор считается условным.Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, по итогам расследования населению Кульсары и Нового Каратона на 54,4% были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения.

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