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Актер Нуртас Адамбай во второй раз стал отцом

новость дочь Фото: Instagram/nurtasadambay
Казахстанский актер, шоумен и режиссер Нуртас Адамбай поделился с подписчиками радостной новостью: он сообщил о рождении дочери, передает Zakon.kz.
Теперь предстоит узнать, что же это такое быть папой дочки, — говорится в подписи в Stories.

Также он отметил, что не успевает отвечать всем на сообщения.

Мы с супругой очень благодарны вам за ваши поздравления, — добавил он.

По данным из открытых источников, у актера есть сын Алишер. Он родился 10 декабря 2012 года.

Адамбай известен по ролям в скетчкомах «Кызык радиосы», «Наша KZаша» и «KZландия».

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