Нуртас Адамбай извинился перед Канело и подписчиками

Казахстанский комедийный актер, шоумен, продюсер, а ныне блогер Нуртас Адамбай продолжает публично извиняться перед известными людьми, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories накануне, 28 июля 2024 года, он обратился на английском языке к мексиканскому боксеру-профессионалу Саулю Альваресу (Канело).

"Дорогой Канело Альварес, я прошу прощения за то, что несколько лет назад оскорбил и обвинил вас в социальных сетях. Также я прошу прощения за то, что был зол на вас. Это произошло из-за моей глупости. Спасибо, что помогли мне стать лучше как человеку", – написал Нуртас Адамбай.

Фото: Instagram/nurtasadambay

Чуть ранее он извинился и перед подписчиками.

"Прошу прощения у всех, кто меня читал все эти годы, за то, что я позволял себе умничать, пытался всех учить, считая себя умнее всех. Все это было по моей глупости. Благодарю всех за то, что несмотря ни на что, вы терпели меня, все равно читали, порой поддерживали, порой указывали на ошибки. Ошибаться может каждый. Главное – вовремя осознать", – подчеркнул Нуртас Адамбай.

Если одни фолловеры недоумевали, что происходит с 42-летним актером, то другие просто попросили отстать от него:

"Что он сделал?"

"У него после ковида крыша конкретно протекла".

"Он слез с таблеток? Или, наоборот, подсел. Что за качели".

"Пусть с себя каждый начнет, не будут судить – да не судимы будут".

"Это называется оголение (ихсан), когда человек искренен с самим собой. Люди, перестаньте осуждать Нуртаса (занимаемся только своей жизнью), копаем только свой огород".

Он один из многих, кто понимает опасность токсичных разговоров и интервью. Он взял всю ответственность на себя и извинился перед всеми, кого когда-то хоть как-то обидел или оскорбил".

Ранее Нуртас Адамбай публично попросил прощения у Димаша Кудайбергена с Геннадием Головкиным.