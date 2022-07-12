В июне 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 019 и по сравнению с маем текущего года (30 500) увеличилось на 1,7%. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

По количеству сделок лидируют города Алматы и Нур-Султан, по 4410 и 3850 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области – 686.

В то же время, в сравнении с предыдущим месяцем сохраняется спад количества сделок в ВКО (-11%), Атырауской (-9,1%), ЗКО (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.

Казахстанцы предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в июне совершено 21 388 сделок. В спросе остаются 2-комнатные квартиры, в июне было оформлено 8,2 тыс. 2-комнатных квартир, 1-комнатных – 7,4 тыс.

По индивидуальным домам была оформлена 9631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 42,6%.

Самое большое снижение числа сделок на рынке жилья зафиксировано в Атырауской области – 64,8% по сравнению с июнем прошлого года.