Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы предпочитают жилье в многоквартирных домах

жилье, сделки Фото: pixabay
В июне 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 019 и по сравнению с маем текущего года (30 500) увеличилось на 1,7%. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

По количеству сделок лидируют города Алматы и Нур-Султан, по 4410 и 3850 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области – 686.

В то же время, в сравнении с предыдущим месяцем сохраняется спад количества сделок в ВКО (-11%), Атырауской (-9,1%), ЗКО (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.

Казахстанцы предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в июне совершено 21 388 сделок. В спросе остаются 2-комнатные квартиры, в июне было оформлено 8,2 тыс. 2-комнатных квартир, 1-комнатных – 7,4 тыс.

По индивидуальным домам была оформлена 9631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей.  

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 42,6%.

Самое большое снижение числа сделок на рынке жилья зафиксировано в Атырауской области – 64,8% по сравнению с июнем прошлого года.   

Читайте также

Рынок жилья: как изменились цены за год

В Казахстане может появиться новая ипотечная программа

Ирина Лукичева
Алматы Атырауская область Восточно-Казахстанская область Нур-Султан Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
Вернулась из Британии
Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана
Ashyq, Алматы
Введут ли Ashyq опять в Алматы
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления