В Жанаозене впервые пройдет чемпионат Азии по кекушинкай каратэ-до KWF

11 июля заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев в ходе личного приема принял недавно назначенного на должность президента Федерации кекушинкай каратэ-до KWF РК из Мангистау Максата Мукаша.

Кроме того, он наградил благодарственными письмами от имени главы региона серебряного медалиста Кубка мира по кекушинкай каратэ-до Райымбека Шынтай и его тренера Берекета Нурбаева.

По словам президента Федерации кекушинкай каратэ-до KWF РК Максата Мукаша, в текущем году 24-26 сентября в Жанаозене впервые пройдет чемпионат Азии по кекушинкай каратэ-до. В данном мероприятии примут участие 12 стран Азии.

Это будет масштабное мероприятие как для страны, так и для области. В чемпионате примут участие спортсмены из Японии, Кореи, Китая, Ирака, Ирана, Сирии, Непала и др. Мы надеемся, что проведение чемпионата мира по каратэ в Мангистау придаст новый импульс развитию данного вида спорта. Максат Мукаш

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также в ходе встречи заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев поздравил Райымбека Шынтай, который недавно пополнил копилку сборной РК, приняв участие в Кубке мира VI World Cup IFK Valencia для спортсменов в возрасте 16-17 лет, который прошел в испанской Валенсии, и стал там серебряным призером в весовой категории до 65 кг.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Стоит отметить, Федерация кекушинкай каратэ-до KWF основана в 2007 году. На сегодняшний день в федерации насчитывается более 120 тренеров по республике и обучается около 10 тыс. учащихся.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

На текущий момент более 300 учащихся получили звание «Мастер спорта РК», 15 из них удостоены звания «Мастер спорта международного класса». Среди них лидируют спортсмены из Мангистауской области.