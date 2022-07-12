Railways Systems KZ реализует проект строительства кузнечно-бандажного комплекса

В ноябре 2021 года в Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию моногородов. Тогда в Экибастузе главе государства презентовали проект по производству кузнечно-бандажных изделий.

К строительству нового завода приступили уже спустя семь месяцев. Воплощение проекта в жизнь стало возможным благодаря беспрецедентной государственной поддержке и результату работы казахстано-германской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

На площадке ТОО «Railcast» начало строительства нового предприятия стало большим событием. Это производство полностью покроет потребность Казахстана в кузнечно-бандажной продукции на железной дороге. При этом более 70% продукции комплекса будет ориентировано на экспорт.

Это очень значимый проект для региона и страны в целом, – отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, побывавший на площадке. – Посредством подобных проектов планируется диверсифицировать экономику Экибастуза и снизить зависимость города от топливно-энергетического комплекса. Сейчас создается прочная основа для местного железнодорожного кластера. Доказательством этому является тот факт, что 73% верхнего строения путей производится в Экибастузе.

Запустить кузнечно-бандажное производство планируют в 2024 году. Оно будет специализироваться на выпуске трех товарных групп:

черновые бандажи и кольца для локомотивов;

зубчатые колеса, колесные центры и инструменты деформации;

черновые локомотивные и вагонные оси, кованые изделия.

Мощность предприятия составит 88 тыс. бандажей, 36 тыс. осей, 27 тыс. зубчатых колес и 9,9 тыс. кованых изделий в год. Итоговые показатели – 160 900 изделий на сумму 46,5 млрд тенге. В ТОО «Railcast» отмечают, что предлагаемый сортамент рассчитывался исключительно из запросов рынка.

Для Казахстана это предприятие – уникальный проект: современные технологии, применяемые в производстве, позволяют производить продукцию с качеством, превосходящим существующие аналоги.

Для предприятия разработана система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам, с внедрением элементов Индустрии 4.0, которая будет интегрирована в производство в процессе его запуска и выхода завода на проектную мощность.

Кокрекбаев Марлен Каримович, Скаков Абылкаир Бактыбаевич, Павлингер Сергей Владимирович Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

За последние 30 лет ничего подобного в СНГ никто не создавал, – говорит основатель ассоциации Railways Systems KZ Сергей Павлингер. – Сегодня мы имеем соглашение с АО «Трансмашхолдинг», которое производит львиную долю локомотивов в России, также достигнуты договоренности с представителями американской компании General Electric и французской компании Alstom о возможностях поставки им продукции нашего предприятия. Мы выражаем благодарность за беспрецедентную государственную поддержку: «дешевое» и длинное кредитование, субсидирование процентных ставок по займам, освобождение от пошлин и НДС на закупаемое оборудование. При этом все возникающие вопросы решаются очень оперативно, что имеет огромное значение в процессе строительства нового производства.

Общая сумма инвестиций в проект составила более 73 млрд тенге. Его реализация стала возможна благодаря поддержке Фонда развития промышленности, предоставляющего широкий спектр финансовых инструментов.

Оборудование произведено в Европе и соответствует всем мировым стандартам, – подчеркнул глава Фонда развития промышленности. – Мы надеемся на успех проекта, потому что он и направлен на удовлетворение потребностей отечественной железнодорожной отрасли, и ориентирован на экспорт.

На новом предприятии будет создано 366 новых рабочих мест. Первые 100 появятся уже до полномасштабного запуска. Особое внимание в процессе реализации проекта обещают уделять подготовке кадрового состава из числа казахстанской молодежи. Для этого уже разработана программа обучения молодых специалистов и обеспечения их жильем.

Фото: Railways Systems KZ

В компании разработан план мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Реализация данного проекта в существующей сложной мировой ситуации доказывает, что Казахстан является основой стабильности и спокойного инвестиционного климата.