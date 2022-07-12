Евросоюз посодействует в возврате активов, выведенных из Казахстана

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов встретился с делегацией Евросоюза во главе со специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала, передает Zakon.kz.

Cтороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.

Европейская сторона положительно оценила расстановку акцентов антикоррупционной политики Казахстана. Они отметили, что страна стремится соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.

Фото: Агентство по противодействию коррупции РК

Также была отмечена подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее приглашение поступило 1 июля 2022 года.

Хочется особо отметить открытость и готовность агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов. Специальный представитель по Центральной Азии Тери Хакала

Говорили и о расследовании дел, связанных с заявлениями о пытках в январских событиях.

На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола. Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов

Агентство по каналам коммуникаций Генеральной прокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.