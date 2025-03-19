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Общество

В Антикоре рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что с 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Антикоррупционной службой по области Жетысу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.

"При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке. В дальнейшем через глобальную сеть GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника", – сказал Данияр Бигайдаров.

Также они представили данные о нерезиденте Казахстана, который выступил получателем денежных средств. Для ареста денег в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи.

Бигайдаров пояснил, что проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.

"В Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника. В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль. В Жетысу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру. Это не единичные случаи. На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора", – отметил представитель Антикора.

Кроме того, решением Межрайонного суда по гражданским делам Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды. За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тыс. ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны. Из них введена в эксплуатацию 61 школа на 74,4 тыс. мест.

Также существует Специальный государственный фонд, который пополняется за счет поступлений и средств, полученных от реализации имущества, возвращенного в собственность государства. В столице на полученные из фонда средства будет построен новый стадион им. Кажымукана Мунайтпасова на 3598 посадочных мест.

Ранее сообщалось, что на новый стадион им. Кажымукана Мунайтпасова правительство выделяет 17,3 млрд тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года.

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Бауыржан Муканов
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