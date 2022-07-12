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Где алматинцы могут вакцинироваться Pfizer

Где алмаатинцы могут вакцинироваться Pfizer Фото: Zakon.kz
С 8 июля жители Алматы могут получить второй компонент вакцины Pfizer в нескольких медицинских организациях города, сообщает Zakon.kz.

  1. Алатауский район, Городская поликлиника №25 (мкр. Дархан, ул. Алтая, 24/1).

  2. Алмалинский район, Городская поликлиника №8 (мкр. Тастак-3, ул. Туркебаева, 40).

  3. Ауэзовский район, Городская поликлиника №10 (мкр. Аксай-4, 17).

  4. Бостандыкский район, Городская поликлиника №7 (бульвар Бухар жырау, 14).

  5. Медеуский район, Городская клиническая больница №5 (пр. Достык, 220).

  6. Жетысуский район, Городская поликлиника №11(ул. Жумабаева, 87).

  7. Наурызбайский район, Городская поликлиника №36 (мкр. Шугыла, 340А).

  8. Турксибский район, Городская поликлиника №9 (ул. Шолохова, 17).

Режим работы пунктов вакцинации

Понедельник – пятница: с 08:00 до 17:00.

Суббота: с 09:00 до 15:00.

Воскресенье: выходной.

По вопросам вакцинации обращаться по телефонным номерам:

  • Алатауский район: 8 (727) 351 29 16;

  • Алмалинский район: 8 (727) 391 28 31; 8 708 970 78 15

  • Ауэзовский район: 8 (727) 222 02 10;

  • Бостандыкский район: 8 (727) 312 39 51; 8 778 003 71 41;

  • Жетысуский район: 8 (727) 252 21 21;

  • Медеуский район: 8 708 273 53 98;

  • Наурызбайский район: 8 747 627 84 96;

  • Турксибский район: 8 (727) 312 24 86, 8 702 210 19 03, 8 701 165 33 00, 8 747 484 35 33.

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