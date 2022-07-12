Где алматинцы могут вакцинироваться Pfizer
Алатауский район, Городская поликлиника №25 (мкр. Дархан, ул. Алтая, 24/1).
Алмалинский район, Городская поликлиника №8 (мкр. Тастак-3, ул. Туркебаева, 40).
Ауэзовский район, Городская поликлиника №10 (мкр. Аксай-4, 17).
Бостандыкский район, Городская поликлиника №7 (бульвар Бухар жырау, 14).
Медеуский район, Городская клиническая больница №5 (пр. Достык, 220).
Жетысуский район, Городская поликлиника №11(ул. Жумабаева, 87).
Наурызбайский район, Городская поликлиника №36 (мкр. Шугыла, 340А).
Турксибский район, Городская поликлиника №9 (ул. Шолохова, 17).
Режим работы пунктов вакцинации
Понедельник – пятница: с 08:00 до 17:00.
Суббота: с 09:00 до 15:00.
Воскресенье: выходной.
По вопросам вакцинации обращаться по телефонным номерам:
Алатауский район: 8 (727) 351 29 16;
Алмалинский район: 8 (727) 391 28 31; 8 708 970 78 15
Ауэзовский район: 8 (727) 222 02 10;
Бостандыкский район: 8 (727) 312 39 51; 8 778 003 71 41;
Жетысуский район: 8 (727) 252 21 21;
Медеуский район: 8 708 273 53 98;
Наурызбайский район: 8 747 627 84 96;
Турксибский район: 8 (727) 312 24 86, 8 702 210 19 03, 8 701 165 33 00, 8 747 484 35 33.