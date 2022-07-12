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В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское удостоверение онлайн

приложение удостоверение Фото: Kaspi.kz
Новый сервис разработали Kaspi.kz совместно с Комитетом административной полиции и Информационно-производственным центром МВД РК с помощью инновационной системы МВД, которая упрощает процессы интеграции с финансовыми и технологическими компаниями.

Процесс замены удостоверения очень простой. Прямо в приложении нужно загрузить фото и медицинскую справку, оплатить госпошлину без комиссий и получить новые права в цифровых документах. Также можно выбрать ЦОН, где удобно забрать новое водительское удостоверение.

Наша команда постоянно запускает новые инновационные сервисы, которые экономят время и деньги наших любимых клиентов. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Недавно добавили сервис по постановке или снятию автомобиля с залога онлайн. И вот новый сервис – замена водительского удостоверения всего за час прямо в суперприложении Kaspi.kz. Такие потрясающие сервисы для казахстанцев запущены благодаря успешной совместной работе нашей команды, МВД, Министерства цифровизации и других государственных ведомств. Спасибо каждому за вклад в создание сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев!Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz

В Министерстве внутренних дел отметили, что это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь людей лучше.

Ведомством совместно с финансовыми учреждениями уже запущено несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения финансовых и технологических компаний. Сейчас перед нами стоит цель вывести максимальное количество услуг на смартфоны граждан. Пресс-служба МВД РК

Одна из приоритетных задач на сегодняшний день – сокращение клиентопотока в ЦОНы, подчеркнул министр цифрового развития Багдат Мусин.

Ежедневно тысячи казахстанцев приходят в ЦОНы для того, чтобы заменить водительское удостоверение. Несмотря на уведомления о том, что права необходимо заменить, многие автолюбители приходят в ЦОН с уже истекшим сроком, что создает дополнительные сложности – необходимо пройти медкомиссию, предоставить медсправку. Это полезная и необходимая услуга, которая создаст казахстанцам комфортные условия для получения водительских прав и разгрузит ЦОНы. Багдат Мусин

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МВД РК Ломтадзе Михаил Мусин Багдат Казахстан
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