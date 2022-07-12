В России выявили первый случай оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Болезнь была выявлена у молодого человека, который вернулся из Европы, передает Zakon.kz.

Болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевший был изолирован в медицинской организации инфекционного профиля. Роспотребнадзор России

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

На сегодняшний день зарегистрировано 9111 случаев в 70 странах мира, из них подтвержден 9071 случай. Больше всего случаев заражения выявили в Великобритании – 1552, Германии – 1490, Испании – 2034, Франции – 721, Португалии – 473, США – 790.

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.