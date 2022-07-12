Покупатели устроили битву за сахар в магазине Актау
В пресс-службе акимата Мангистауской области уточнили, что инцидент произошел в гипермаркете «Анвар» Актау.
В связи с сезоном приготовления варенья и компота потребление сахара увеличилось, поэтому была установлена продажа сахара с ограничением в одни руки.Пресс-служба акимата Мангистауской области
Также отметили, что при дефиците или резком росте цен проводится товарная интервенция с стабфонда в крупные торговые сети области для сдерживания цен и обеспечения СЗПТ (социально значимые продовольственные товары).
В целях обеспечения области дополнительно сахаром подписаны договоры на поставку 1360 тонн (20 вагонов) сахара. Первые 340 тонн (5 вагонов) отправятся в путь на этой неделе.Пресс-служба акимата Мангистауской области
Кроме того, в ведомстве заявили, что обеспечение Мангистауской области сахаром осуществляется импортом, перевозимым из-за рубежа и других областей.
В регионе имеется запас на 496,3 тонн. Сахар продается по 440-500 тенге в нескольких супермаркетах.
Ранее первый зампредседателя АЗРК Рустам Ахметов сообщил, что казахстанские заводы по изготовлению сахара испытывают трудности по покупке сырья из-за отсутствия оборотных средств.
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И сейчас их оборотными средствами обеспечивает одна оптовая компания, которая в первой половине 2022 года законтрактовала 90% производимого в Казахстане сахара.