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Покупатели устроили битву за сахар в магазине Актау

давка магазин Актау Фото: Zakon.kz
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал на странице в Instagram видео из городского гипермаркета. На кадрах жители устроили настоящие баталии из-за сахара по приемлемой цене, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Мангистауской области уточнили, что инцидент произошел в гипермаркете «Анвар» Актау.

В связи с сезоном приготовления варенья и компота потребление сахара увеличилось, поэтому была установлена продажа сахара с ограничением в одни руки.Пресс-служба акимата Мангистауской области

Также отметили, что при дефиците или резком росте цен проводится товарная интервенция с стабфонда в крупные торговые сети области для сдерживания цен и обеспечения СЗПТ (социально значимые продовольственные товары).

В целях обеспечения области дополнительно сахаром подписаны договоры на поставку 1360 тонн (20 вагонов) сахара. Первые 340 тонн (5 вагонов) отправятся в путь на этой неделе.Пресс-служба акимата Мангистауской области

Кроме того, в ведомстве заявили, что обеспечение Мангистауской области сахаром осуществляется импортом, перевозимым из-за рубежа и других областей.

В регионе имеется запас на 496,3 тонн. Сахар продается по 440-500 тенге в нескольких супермаркетах.

Ранее первый зампредседателя АЗРК Рустам Ахметов сообщил, что казахстанские заводы по изготовлению сахара испытывают трудности по покупке сырья из-за отсутствия оборотных средств.

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