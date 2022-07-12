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Четверо детей отравились после дезинсекции клопов в отеле Алматы

дети, отравление, Алматы Фото: primeminister.kz
Четверо детей отравились после проведенной в отеле дезинсекции. Они были госпитализированы с химическим отравлением в Центр детской неотложной медицинской помощи, передает Zakon.kz.
Дети получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести.Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Отравление произошло в одном из отелей Алматы, где разместились дети, чтобы принять участие в соревнованиях.

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