Четверо детей отравились после дезинсекции клопов в отеле Алматы

Фото: primeminister.kz

Четверо детей отравились после проведенной в отеле дезинсекции. Они были госпитализированы с химическим отравлением в Центр детской неотложной медицинской помощи, передает Zakon.kz.

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