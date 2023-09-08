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Работники популярного отеля в Бурабае массово отравились

Работники популярного отеля в Бурабае массово отравились Фото: Zakon.kz
С признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 17 работников отеля Бурабая. Девять человек госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Отравившихся доставили в центр инфекционных заболеваний Кокшетау, часть из пострадавших находятся на амбулаторном лечении, сообщила заместитель руководителя ДСЭК Акмолинской области Сауле Садвакасова, передает 716kz.

"Состояние больных удовлетворительное и средней степени тяжести. Бурабайским районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля зарегистрирована внеплановая проверка. Проводятся мероприятия. Обследован персонал отеля, в том числе и пищеблока, отобраны пробы пищевой продукции, смывы, пробы пищевой воды. По завершении лабораторных исследований будут озвучены причины вероятного отравления. На сегодняшний день все пробы находятся в работе". Сауле Садвакасова

Как рассказали в больнице Кокшетау, все заболевшие, которых госпитализировали проживали в одном блоке. Возраст заболевших от 18 до 20 лет. По неподтвержденным данным, среди отравившихся есть несовершеннолетняя девушка.

30 июля массовое отравление произошло в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. В больницу поступили 13 детей, один из них скончался. Полиция ведет расследование.

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Акмолинская область Бурабай Кокшетау
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