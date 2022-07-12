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Услуги в ЦОНах стали еще доступнее

ЦОН работа доступность Фото: пресс-служба Госкорпорации «Правительство для граждан»
Оформить земельные участки и получить другие коммерческие услуги госкорпорации «Правительство для граждан» по вопросам земельного кадастра стало еще доступнее.

Теперь их будут оказывать в ЦОНах по всей стране. Нововведением стало отсутствие контакта граждан с бэк-офисами, что обеспечивает прозрачность, контроль и учет всех обращений, а визит для клиентов в ЦОН стал комфортным за счет доступности и оперативности получения услуги.

По желанию клиент может получить услуги персонального менеджера.

Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок, начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права.

Самые востребованные услуги по оформлению земель – это составление земельных проектов, установка границ земельных участков, горизонтальная и высотная съемка земельных участков, проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, аэрофотосъемочные работы, предоставление копий земельно-кадастровых документов и много другое.

Сегодня в Казахстане получить коммерческие услуги по земельному кадастру можно в 253 ЦОНах.

Полный список ЦОНов, в которых доступны коммерческие услуги, можно посмотреть на официальном сайте госкорпорации по ссылке.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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