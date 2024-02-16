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Популярную услугу в сфере земельного кадастра казахстанцы могут получить онлайн

Популярную услугу в сфере земельного кадастра казахстанцы могут получить онлайн Фото: gov4c.kz
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" оцифровала коммерческую услугу в сфере земельного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза госкорпорации за 16 февраля 2024 года, заявки на установление и восстановление границ земельных участков теперь можно подавать через публичную кадастровую карту в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости".

"Это первая коммерческая цифровая услуга в сфере земельного кадастра. Сотрудники филиалов госкорпорации во всех регионах прошли обучение, протестировали новый функционал публичной кадастровой карты и готовы принимать заявки на установление и восстановление границ участков в цифровом формате".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Как отметили в госкорпорации, оцифровка имеет несколько преимуществ:

  • снижается риск коррупции,
  • заявку можно подавать экстерриториально, из любого места.
"Если раньше для подачи заявки и получения готового результата приходилось идти в филиал "Правительства для граждан", то сейчас такой необходимости нет. Подать заявку в публичной кадастровой карте после авторизации (логин/пароль, ЭЦП, Digital-ID, QR-код) может любой гражданин или юридическое лицо. При подаче заявки на установление или восстановление границ в системе оперативно рассчитывается стоимость услуги – она зависит от назначения и площади участка – клиенту на подпись направят договор и даже счет на оплату. Итоговый документ об установлении границ также можно будет получить в электронном виде".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

30 января 2024 года стало известно, что в Казахстане к оказанию госуслуг будут привлекать частные организации.

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