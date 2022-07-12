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Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей

Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей Фото: Zakon.kz
11 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Административный кодекс РК. Теперь за езду без госномеров можно лишиться водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Также водителям за поддельные госномера теперь грозит арест до пяти суток с лишением прав на год, если правонарушение совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

За управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть,  – влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Административный арест за данное правонарушение не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, инвалидам 1-й и 2-й групп, а также женщинам в возрасте свыше пятидесяти восьми лет, мужчинам свыше шестидесяти трех лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Они заплатят штраф в размере 40 МРП (122 520 тенге) и их лишат прав на один год.

За невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства теперь грозит штраф 40 МРП (122 520 тенге). За повторное нарушение в течение года – один год лишения прав с арестом до пяти суток.

Водителей, уже лишенных прав, за это нарушение будут штрафовать на 60 МРП (183 780) либо арестовывать на срок до 15 суток.

Данные поправки будут действовать с 11 сентября 2022 года.

С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.

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