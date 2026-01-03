Нападение на врача и водителя скорой – штраф или тюрьма: в Казахстане ужесточили наказание

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал дополнения в два кодекса Казахстана, которыми ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".

Закон направлен на совершенствование правовых основ защиты медицинских работников и водителей транспортных средств скорой медицинской помощи от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Закон предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение уголовного наказания за проявленное насилие в отношении указанных лиц посредством введения в Уголовный кодекс РК новой статьи и установления наказания в зависимости от тяжести преступления от штрафа до лишения свободы.

Кроме того, законом определяются компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории в Уголовно-процессуальном кодексе РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в законы по борьбе с коррупцией.