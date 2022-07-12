Детеныша тюленя закидали камнями в Актау

Фото: pixabay

Блогер Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео с побережья Актау: на нем ребенок закидывает камнями тюленя, сообщает Zakon.kz.

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