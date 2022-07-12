Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Детеныша тюленя закидали камнями в Актау

Актау тюлень камни Фото: pixabay
Блогер Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео с побережья Актау: на нем ребенок закидывает камнями тюленя, сообщает Zakon.kz.
Я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детей ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка. Азамат Сарсенбаев

Под роликом комментаторы ужаснулись поведением маленького мальчика:

  • дети повторяют за взрослыми. Когда родители начнут нормально воспитывать детей?

  • бедненький, куда заплыл. Ему хоть помогли?

  • такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!

  • бедный малыш;

  • дети — отражение своих родителей.

В Министерстве экологии отреагировали на инцидент.

11 июля каспийский тюлень вышел на берег пляжа в Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий.Пресс-служба Минэкологии

Также отмечено, что Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря.

С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК).

Кроме того, ст. 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье.

Читайте также

Черный дым окутал Семей из-за пожара

Четверо детей отравились после дезинсекции клопов в отеле Алматы

Отец утонувшего студента из Индии прилетел в Казахстан

Анастасия Московчук
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Вернулась из Британии
Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления