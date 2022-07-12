Детеныша тюленя закидали камнями в Актау
Я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детей ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка. Азамат Сарсенбаев
Под роликом комментаторы ужаснулись поведением маленького мальчика:
дети повторяют за взрослыми. Когда родители начнут нормально воспитывать детей?
бедненький, куда заплыл. Ему хоть помогли?
такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!
бедный малыш;
дети — отражение своих родителей.
В Министерстве экологии отреагировали на инцидент.
11 июля каспийский тюлень вышел на берег пляжа в Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий.Пресс-служба Минэкологии
Также отмечено, что Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря.
С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК).
Кроме того, ст. 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье.