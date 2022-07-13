Как получить водительское удостоверение в Казахстане

Процедуру получения водительского удостоверения в Казахстане значительно упростили. Оформление документа не требует больших затрат средств и времени. Как получить водительское удостоверение, читайте в материале Zakon.kz.

Процесс получения водительского удостоверения состоит из нескольких этапов.

Сюда входит:

обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;

сбор документов;

подача документов;

сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Оплата за получение водительского удостоверения

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП, что составляет 3975 тенге, по состоянию на 2022 год.

Кто может получить водительское удостоверение в Казахстане?

Водительские права могут быть выданы достигшим следующего возраста лицам:

транспортными средствами подкатегории «AI» (легкие мотоциклы) — лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста;

транспортными средствами категорий «А», «В» и подкатегорий «B1», «C1» — лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста;

транспортными средствами категорий «С» и подкатегории «D1» — лицам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории «С1», не менее одного года;

транспортными средствами категорий «D», «Тm» и «Tb» — лицам, достигшим двадцатипятилетнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории «D1», не менее трех лет;

составами транспортных средств категорий «BE», «СЕ», «DE» — лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий «В», «С» или «D» в течение не менее двенадцати месяцев;

составами транспортных средств подкатегорий «С1E», «D1E» — лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий «С», «D» либо подкатегорий «C1», «D1» в течение не менее двенадцати месяцев;

Так же водительское удостоверение РК могут получит иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по постоянному месту жительства в Республике Казахстан.

Как получить водительское удостоверение через портал электронного правительства:

Онлайн-услугу на портале egov.kz могут получить только граждане РК жители городов Нур-Султан, Алматы и областных центров.

1. На портале egov.kz необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП (можно получить удаленно) зайти в раздел «Транспорт и коммуникации», далее в подраздел «Выдача водительских удостоверений».

2. Нажмите «Заказать услугу онлайн».

3. Сверьте данные заявки. Система сама проверит данные о наличии инвалидности, непогашенных штрафов и факте лишения водительских прав.

4. Укажите адрес спецЦОНа, где заберете готовый документ.

5. Укажите группу крови.

6. К заявке загрузите фотографию. Фотография должна быть цветной и четкой. Строго в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Желательно, чтобы волосы были собраны и уши открыты.

7. Прикрепите образец вашей подписи. Для этого необходимо распечатать последний лист из файла-инструкции, оставить на нем роспись, как рекомендовано, отсканировать или сделать качественное фото на смартфон.

Какие документы необходимо подать для получения водительского удостоверения:

Документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

Медицинская справка и ее копия;

Свидетельство об окончании курсов и его копия, или документ, полученный через автоматизированную информационную систему (за исключением случаев самоподготовки).

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Документ, подтверждающий стаж работы (справка с места работы) для присвоения дополнительных категорий «С», «D1», «D», «Tm», «Tb».

Как проходит сдача экзаменов для получения водительского удостоверения

Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем – практический.

По новому законодательству РК отменено обязательное обучение в автошколах с июня 2016 года.

Также упрощен порядок сдачи экзамена на получение водительских прав. Достаточно иметь теоретические знания и практические навыки по правилам дорожного движения РК, сдать в СпецЦОНе экзамен по теории ПДД и практическому вождению на автомобиле.

Для тех, кто впервые получает водительские права, дается три попытки для успешной сдачи экзамена.

По тестированию на знание ПДД нужно ответить всего на 40 вопросов.

Для получения документа, достаточно набрать 32 балла. Практический экзамен проходит на автодроме в специальном автомобиле, на котором установлены датчики, фиксирующие движение

Для чего необходимо проходить медкомиссию

Это обязательная процедура для всех, кто хочет управлять автомобилем. Шоферская медицинская комиссия необходима для сдачи экзамена в ГАИ на право управления транспортным средством и является обязательным для получения водительского удостоверения для всех категорий «А», «В», «С», «D», «E».