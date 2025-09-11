#АЭС в Казахстане
Право

Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило поправки в формы и образцы бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является исключение электронного чипа из бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, так как это финансово целесообразно.

Как отмечается, внедрение и использование чип-модулей требует дополнительных затрат, тогда как их функции в настоящее время в полной мере обеспечиваются государственными базами данных и информационными системами.

"В связи с этим исключение чипа позволит сэкономить бюджетные средства и оптимизировать процесс изготовления документов", – отмечают в МВД. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
