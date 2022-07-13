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Посадил в погреб, привязал к дереву – неадекватный мужчина держит в страхе село

неадекватный мужчина держит в страхе село Фото: pxhere
Более 10 лет живут в страхе жители села Байтерек в Северо-Казахстанской области. Террор устроил психически нездоровый односельчанин, сообщает Zakon.kz.

По их словам, мужчина устраивает погромы и нападает на людей.

По информации Astanatv, последней каплей стало издевательство над ребенком. Средь бела дня сельчанин чуть не задушил мальчика.

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Бабушка сразу вызвала медика и участкового. На место приехала и опергруппа РОВД. Обидчика на время расследования отправили в психдиспансер.

После этой истории сельчане запрещают детям выходить на улицу.

По словам жителей Байтерека, первые тревожные звоночки появились в 2009 году. Тогда мужчина через окно пробрался в дом женщины. Он разнес весь дом – сломал мебель, разбил посуду, окна. Тогда его удалось привлечь к ответственности. Правда, экспертиза признала – невменяемым. Ему дали два года лечения в психдиспансере.

А год назад в селе пропала женщина. Нашли лишь на третьи сутки – в его погребе.

В рамках данного дела будет проведена соответствующая экспертиза. 28 июня он был помещен на лечение в областной психоневрологический диспансер, где по настоящее время проходит лечение. Вместе с тем, уполномоченными органами, а именно отделом социальной занятости и районной больницей, решается вопрос о его дальнейшем прохождении лечения и проживании. Заместитель прокурора района М. Жумабаева Рустам Насиров

Больше всего жители села боятся, что через несколько месяцев он вернется и продолжит терроризировать деревню.

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Анастасия Стативкина
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