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Законодательство РК

Назначен новый глава суда Нур-Султана

суд назначения Фото: пресс-служба суда Нур-Султана
Новым председателем столичного суда стал Акан Жумагулов. Ранее он возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда, сообщает Zakon.kz.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов представил нового председателя коллективу.

Жукенов охарактеризовал Жумагулова как зарекомендовавшего себя в судейском корпусе высококвалифицированного профессионала, уделяющего особое внимание вопросам правоприменительной практики и качеству отправления правосудия.

Кроме того, председатель коллегии Верховного суда представил председателей районных судов и судей городского суда столицы.

Так, председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда №2 Есильского района – Дауренбек Даумов.

На должность судьи суда города Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.

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