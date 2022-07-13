Назначен новый глава суда Нур-Султана
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов представил нового председателя коллективу.
Жукенов охарактеризовал Жумагулова как зарекомендовавшего себя в судейском корпусе высококвалифицированного профессионала, уделяющего особое внимание вопросам правоприменительной практики и качеству отправления правосудия.
Кроме того, председатель коллегии Верховного суда представил председателей районных судов и судей городского суда столицы.
Так, председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда №2 Есильского района – Дауренбек Даумов.
На должность судьи суда города Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.