Выписать жильцов теперь можно в приложении Halyk Homebank

Теперь хозяин квартиры может онлайн снять с прописки жильцов, используя только смартфон и банковское приложение Halyk Homebank. Больше нет необходимости посещать ЦОНы, а весь процесс занимает не более 20 минут.

Новый простой и удобный сервис для пользователей Halyk Homebank – результат сотрудничества Halyk Bank, Министерства внутренних дел РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Фото: Halyk Homebank

Для снятия с временной или постоянной прописки хозяину недвижимости необходимо в приложении Halyk Homebank зайти в раздел «Госуслуги», открыть вкладку «Прописка» – «Снятие с прописки», выбрать недвижимость, отметить жильцов, которых необходимо снять с регистрации, подписать заявку и ознакомиться с результатом. Сервис предназначен только для граждан Республики Казахстан. Если у жилья есть несколько владельцев, то согласовать снятие с прописки с совладельцем (-ами) жилья также можно в приложении Halyk Homebank. Особо стоит отметить, что банк обеспечивает безопасность данных о собственниках жилья и гарантирует защиту информации от передачи третьим лицам. В государственный орган предоставляются лишь те данные, которые необходимы для получения услуги.

Взятый нами курс на демонополизацию госуслуг открывает новые возможности для казахстанцев. В нашей работе мы применяем человекоцентричный подход. Мне, как министру, важно, чтобы казахстанцы имели доступ к госуслугам через удобные для них сервисы, без очереди и лишних забот. Услуга «Снятие с прописки» – одна из самых востребованных, и тот факт, что теперь ее можно получить со своего смартфона, не может не радовать. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

Говоря о появлении нового сервиса, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова подчеркнула, что удобных и практичных цифровых услуг для казахстанцев с каждым днем становится все больше.

Сегодня около 80% всех услуг предоставляется в электронном формате. То, что мы, как банк, внедряем востребованные казахстанцами онлайн-услуги, происходит за счет эффективной интеграции с государственными ведомствами. Особо радует, что в выигрыше от такого партнерства оказывается наш клиент, который может быстро и легко получать различные услуги без посещения соответствующих ведомств. Умут Шаяхметова

Заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов сказал: «МВД продолжает работу по цифровизации и автоматизации государственных услуг, предоставляемых гражданам Казахстана. Стоит отметить, что Министерством внутренних дел РК уже запущено через банковские приложения несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта. К примеру, с апреля текущего года через приложение Halyk Homebank можно зарегистрировать по месту жительства своих жильцов либо зарегистрироваться самому, если вы владелец жилья».

Фото: Halyk Homebank

Отметим, что уникальный сервис, который представлен только в банковском приложении Halyk Homebank, впервые был презентован на форуме, посвященном 30-летию Министерства внутренних дел РК, с участием главы государства.