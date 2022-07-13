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Счетный комитет проиграл суд АО «Национальные информационные технологии»

суд, НИТ Фото: freepik
Счетный комитет проверил программу «Цифровой Казахстан». В ходе аудита установлен ряд нарушений и недостатков, в том числе только в деятельности Холдинга «Зерде» и АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») – 98,1 млн тенге финансовых нарушений и 34 процедурных решения.
По итогам аудита Счетным комитетом даны соответствующие поручения АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2) и АО «НИТ» (6) по рассмотрению ответственности работников, допустивших нарушения действующего законодательства, повышению эффективности управления и использования активов государства, а также по возмещению средств в бюджет и устранению всех установленных недостатков. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета 

Руководство АО «НИТ» не согласилось с этим выводом и обратилось с иском в суд по оспариванию одного факта нарушения, в части возмещения в бюджет 38,2 млн тенге. Иск рассмотрели в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султана.

На судебном заседании 5 июля 2022 года огласили резолютивную часть решения об удовлетворении исковых требований АО «НИТ» в части отмены возмещения.

При этом судом отказано в удовлетворении требований по оспариванию  Аудиторского заключения. Это судебное решение не вступило в законную силу и будет обжаловано Счетным комитетом в установленном законодательством порядке.

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