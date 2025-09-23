Цифровые платформы и ИИ-ассистенты: как холдинг "Байтерек" внедряет новые технологии в поддержку бизнеса

Технологии искусственного интеллекта постепенно внедряются в разные сферы экономики Казахстана. О том, какие цифровые решения уже применяются в "Байтереке", рассказал заместитель председателя правления по цифровизации АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Усен Галым.

– В своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность цифровой трансформации экономики и внедрения ИИ. Как холдинг "Байтерек" реализует эту задачу?

– "Байтерек" – это государственный холдинг, который объединяет ключевые финансовые институты страны. Его задача – помогать бизнесу расти и развиваться: поддерживать малый и средний бизнес, финансировать крупные промышленные проекты и стимулировать экспорт. Мы управляем такими организациями, как Банк развития Казахстана, фонд "Даму", Фонд развития промышленности и другими.

В цифровизации через внедрение ИИ мы уже сделали несколько шагов. Например, совместно с компанией Amazon запустили виртуального помощника на базе искусственного интеллекта. Он собирает всю информацию о государственных мерах поддержки – сегодня это более 70 разных финансовых инструментов. Теперь предпринимателю не нужно искать данные на десятках сайтов – достаточно задать вопрос боту, который объяснит все простыми словами.

До конца года планируем расширить возможности этого помощника: он сможет помогать составлять бизнес-планы и финансовые модели. Это упростит подготовку заявок и сделает процесс получения поддержки быстрее. Наша задача – помогать бизнесу внедрять качественные проекты.

– Какие еще примеры использования ИИ есть в холдинге?

– Еще один яркий пример – использование ИИ в деятельности нашей дочерней компании "КазАгроФинанс", которая предоставляет сельхозтехнику в лизинг. КазАгроФинанс ведет учет техники при помощи ИИ. Раньше для ежегодной инвентаризации приходилось собирать комиссии и выезжать в регионы, и за год проверяли примерно 3 тысячи единиц техники. Теперь фермеру достаточно сфотографировать трактор или комбайн с разных сторон и загрузить фото в мобильное приложение. Программа сама определяет вид техники, модель и степень износа. В этом году планируем учесть около 28 тысяч единиц – почти в десять раз больше, чем раньше.

– Что представляет собой портал Bgov.kz?

– Это единый портал поддержки предпринимателей, который мы запустили в прошлом году. На нем собрано более 70 услуг. Теперь не нужно заходить на сайты каждой организации отдельно: достаточно открыть Bgov.kz, выбрать нужную категорию – например для фермеров, строителей или промышленных компаний – и сразу подать заявку онлайн.

– Каковы дальнейшие планы по развитию цифровых решений?

– До конца года доработаем ИИ-помощника, чтобы он помогал составлять бизнес-планы и финансовые модели. Кроме того, создаем единую платформу ИИ для всей группы компаний. На ней любой сотрудник сможет сделать собственного ИИ-агента для решения конкретных задач и при необходимости делиться им с коллегами в других регионах. Например, агент, созданный командой в Усть-Каменогорске, может быть полезен сотрудникам в Уральске – мы хотим запустить такой обмен готовыми цифровыми решениями уже в этом году.

– Есть ли другие проекты, где используется ИИ?

– Да, например в работе с резюме на нашем карьерном портале jobs.baiterek.kz. Туда приходят отклики на вакансии всех дочерних компаний. Инструмент на базе ИИ автоматически сортирует резюме, присваивает кандидатам баллы и формирует рекомендации для рекрутеров. Окончательное решение принимает HR-специалист, но система помогает быстро выбрать 5-10 наиболее подходящих из пятидесяти откликов и тем самым экономит время. Это очень важно для нас, учитывая ограниченный штат рекрутеров.

Отметим, что 8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить широкое внедрение технологий искусственного интеллекта для модернизации экономики. Проекты "Байтерека" показывают, что такие решения уже применяются на практике – от работы с предпринимателями до учета сельхозтехники и подбора персонала.