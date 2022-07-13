Почему упал курс тенге, объяснили в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке, передает Zakon.kz.

По словам Алии Молдабековой, курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3% по итогам июня месяца. Поводом для такой финансовой ситуации послужили как внешние, так и внутренние факторы.

В первую очередь важно отметить глобальное усиление позиций доллара США, о котором говорилось ранее. Среди внутренних факторов – это повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов и снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова

Кроме того, спикер отметила, что поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, которые составили порядка 480,4 млн долларов США, а также продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.