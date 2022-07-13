«Цены ниже рыночных»: десятки казахстанцев стали жертвами автомошенников

Алматы, Атырау, Караганда, Темиртау, Павлодар — это география жертв очередных мошенников. Потерпевшие соблазнились заманчивым предложением приобрести автомобиль по низкой цене, который обещали привезти из США, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете телеканала Первый канал «Евразия», до конца июня в столичном офисе людей встречали менеджеры, которые заключали договоры и предоставляли всю документацию.

Были очень убедительны. Все знают по юридической части, а также таможенной. Вопросов не возникло. Знают, как транспортировать из Америки в Казахстан. Ерхан Аскаров, пострадавший

Предложение о продаже иномарок люди прочитали на одном популярном автомобильном сайте. Указанные цены были ниже рыночных.

К примеру, Кристина Султанова вместе с родными хотела приобрести новый автомобиль по программе Trade-in. Они заложили свою старую машину.

Около 10 млн мы вложили. Нам до последнего обещали, что машины придут. Последний раз мы были в офисе 22 числа. Кристина Султанова

Стоит отметить, что и в КСК не знают, куда подевались субарендаторы. Видеокамеры над входом не работают.

Пострадавшие выяснили, что учредитель фирмы и несколько его подельников якобы граждане России. Еще один сотрудник – казахстанец.

Возможно, как отмечено в новостном сюжете, они как гастролеры путешествуют по Казахстану.

Они переедут в другой город и будет то же самое. Появится еще больше потерпевших. Дмитрий Каратаев, пострадавший

Коллективное заявление подписал 21 человек. Ущерб пока составляет около 100 млн тенге. Скорее всего, станет больше, когда обман раскроют «поздние» клиенты.

Тем временем в полиции заверили, что делают все возможное.

В настоящее время идет проверка документации, а также установление подозреваемых лиц. Ерик Оразгалиев, начальник следственного отдела Управления полиции района «Есиль»

Досудебное расследование начато по статье «Мошенничество в крупном размере».

Главное, чтобы уголовное дело не превратилось в гражданское, говорят несостоявшиеся автовладельцы.

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