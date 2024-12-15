В Семее студент стал жертвой мошенника в погоне за "американской мечтой"

В областном центре Абайской области старшекурсник стал жертвой мошенника, пытаясь приобрести визу в США, сообщает Zakon.kz.

Со слов молодого человека, малознакомый мужчина предложил ему помочь в оформлении визы в США. За свои услуги он запросил 199 300 тенге, которые студент перевел ему в полном объеме. Однако после получения денег "помощник" перестал выходить на связь, оставив клиента ни с чем. Об этом передает Telegram-канал ABAI NEWS.

Благодаря оперативной работе полицейских области Абай удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Жамбылской области. В настоящее время в отношении мужчины начато досудебное расследование по факту мошенничества.

"Не доверяйте малознакомым людям, обещающим услуги без подтверждающих документов или лицензий. Всегда проверяйте репутацию компаний и частных лиц, предлагающих помощь в оформлении виз. Если вы столкнулись с мошенничеством, сразу обращайтесь в правоохранительные органы – это поможет оперативно решить проблему и предотвратить подобные случаи в будущем", – подчеркнули в ДП региона.

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