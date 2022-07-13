Бизнесмена пытались незаконно оштрафовать на 5 млн тенге

В Акмолинской области на 5 миллионов тенге пытались незаконно оштрафовать бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

Cотрудником Целиноградского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля была проведена проверка в ТОО «Маншук АЭ».

В рамках проверки были отобраны пробы пищевых продуктов и смывов на объекте предпринимателя и по результатам проведенных исследований установлено превышение предельно допустимых санитарных показателей.

Учитывая данные обстоятельства, управлением в адрес ТОО внесено предписание об устранении нарушений и составлен адмпротокол по ст.425 КРКоАП, санкцией которой предусмотрен штраф более 5 млн тенге.

Как показала проверка, действия сотрудника управления были незаконными, так как на проверенных объектах деятельность осуществлялась другим предпринимателем на основании договора аренды с ТОО «Маншук АЭ» от 11 мая 2020 года. Прокуратура Целиноградского района

Как пояснили в ведомстве, к объектам, где выявлены нарушения, ТОО «Маншук АЭ» отношения на момент проверки не имело, что исключает его ответственность за выявленные нарушения.

Проверка, проведенная сотрудником районного управления в отношении ТОО «Маншук АЭ», признана незаконной, производство по делу об административном правонарушении прекращено. Прокуратура Целиноградского района

За отсутствие контроля к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель Управления СЭК Целиноградского района, за необоснованное вмешательство в деятельность субъекта бизнеса к административной ответственности по пп.5 ч.1 ст.175 КРКоАП привлечен сотрудник управления.