Спецоперация в ВКО: задержание наркосбытчика из Узбекистана попало на видео

Фото: Zakon.kz

В результате проведенной спецоперации был задержан 26-летний гражданин Узбекистана, прибывший на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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