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Спецоперация в ВКО: задержание наркосбытчика из Узбекистана попало на видео

спецоперация ВКО Фото: Zakon.kz
В результате проведенной спецоперации был задержан 26-летний гражданин Узбекистана, прибывший на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В ходе обыска у него было изъято психотропное вещество «альфа-PVP» весом более 500 грамм.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. С санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1600 разовых доз синтетических наркотиков.Замначальника ДП ВКО полиции Шаяхметов

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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