Казахстан не будет ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

Пресс-служба премьер-министра РК прокомментировала информацию об ограничении ввоза в страну автомобилей из ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Накануне в ряде СМИ вышли публикации об ограничении ввоза в Казахстан автомобилей из ближнего зарубежья, основанные на ответе главы Правительства на депутатский запрос.

На сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами. Пресс-служба премьер-министра РК

В прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тыс. автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения.

Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран-участниц ЕАЭС.

В этой связи для исключения рисков появления «проблемного» автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка Правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну. Пресс-служба премьер-министра РК

При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенные и эксплуатируемые на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства.