О поправках в правила ввоза автомобилей в Казахстан высказался вице-премьер

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Мажилиса 27 ноября рассказал, что изменится в правилах ввоза автомобилей в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как будут ввозить авто казахстанцы.

"Еще раз говорю, никто ничего не меняет. И министр вам говорил, нет никаких изменений. Если физическое лицо покупает десять, двадцать или тридцать автомобилей, это уже предпринимательская деятельность. Нужно зарегистрировать ТОО и завозить эти автомобили, получать соответствующий сертификат на них. Если же это физическое лицо, которое покупает себе легковой автомобиль, это не предпринимательская деятельность, необходимо получить упрощенный другой сертификат", – пояснил Роман Скляр.

При этом он напомнил, что существует два типа сертификата. Весь процесс же контролируют таможенные и налоговые органы.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел приказом от 7 октября 2024 года внес изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств.