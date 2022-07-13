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Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КНБ

Задержание Фото: pexels
Соответствующей информацией представители ведомства поделились в фильме, посвященном 30-летию Комитета национальной безопасности, передает Zakon.kz.

По словам представителя КНБ, в работе приходится сталкиваться, в том числе, со случаями, из ряда вон выходящими.

Это когда люди, уже ничего не боясь, представляясь помощниками высокопоставленных чиновников, начинают вымогать деньги за назначение на политические должности. Как пример, в этом году за 1,5 млн долларов предлагали должность акима Актобе. Они были задержаны с поличным при передаче аванса в 30 млн тенге.

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Ирина Мишура
КНБ Казахстан
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