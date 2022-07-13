Диетолог рассказала о полезных свойствах абрикосов
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Летом нужно есть больше ягод и фруктов, говорят диетологи. На прилавках уже появились абрикосы. Плоды возвращают остроту зрения и укрепляют сосуды, передает Zakon.kz.
Абрикосы благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.Врач-диетолог Елена Соломатина
Абрикосы также с легкостью утоляют жажду, ведь они на 85% состоят из воды, пишет vm.ru.
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Кроме того, абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость, а также придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями, заключила Соломатина.
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