Диетолог: зеленые яблоки могут продлить жизнь

Зеленые яблоки считаются лучшим продуктом для продления красоты и молодости, уверена специалист, сообщает Zakon.kz.

Яблоки обязательно стоит включить в свой рацион после 50 лет, утверждает диетолог Кэролайн Томпсон, передает Eat This, Not That.

По ее словам, низкий уровень холестерина связан с уменьшением риска сердечных заболеваний и диабета, а риск развития этих двух заболеваний увеличивается с возрастом.

Также врач призвала обратить внимание на дыню. Она отметила, что дыня богата витамином С и водой, что приносит огромную пользу здоровью кожи. По ее словам, витамин С, работая вместе с коллагеном, позволяет коже выглядеть более упругой с возрастом.

Яблоки – идеальная закуска. Это фрукт с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара. Это важно, потому что сбалансированный уровень сахара в крови поддерживает стабильный уровень энергии и может снизить риск развития диабета или преддиабета в более позднем возрасте