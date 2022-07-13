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Сель сошел на республиканскую трассу в Алматинской области

область сель Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области
Вечером 12 июля в Уйгурском районе Алматинской области из-за сильного дождя на 12 километре автодороги республиканского значения Аксай – Шонжы» произошел сход грязекаменной массы, сообщает Zakon.kz.

На этом участке автодороги проезд осуществлялся по одной полосе.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что общий объем грязекаменной массы предварительно составил 10 куб. м.

Также на 18 и 19 километрах автодороги произошли переливы через дорожное полотно, на 18 километре — частичный размыв.

На данных участках были выставлены посты и установлены дорожные знаки. Также проведены ремонтно-восстановительные работы.Пресс- служба ДЧС Алматинской области

Утром 13 июля движение всех видов автотранспорта возобновлено.

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Анастасия Московчук
Область Жетісу
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