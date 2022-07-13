Таксисты готовы возить людей за сахар – эксперимент
Фото: freepik
Казахстанский блогер Қазақ Жауат провел социальный эксперимент. Он пытался доехать до нужного места за сахар. Чтобы довезти до указанного пункта назначения, таксисты просили в среднем тысячу тенге. Вайнер же предлагал оплатить поездку социально-значимым продуктом, сообщает Zakon.kz.
– Довезете меня до остановки «Химик» за килограмм сахара?
– Довезу бесплатно, ничего не надо.
Результаты таковы:
Пять водителей согласились довезти за сахар.
Двое вообще отказались брать плату за проезд.
Семь человек отказались везти за сахар.
Тем, кто согласился довезти бесплатно блогер подарил по килограмму сахара.
В ролике призывают не терять человечность и помогать друг другу в трудную минуту.
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