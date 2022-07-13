Таксисты готовы возить людей за сахар – эксперимент

Фото: freepik

Казахстанский блогер Қазақ Жауат провел социальный эксперимент. Он пытался доехать до нужного места за сахар. Чтобы довезти до указанного пункта назначения, таксисты просили в среднем тысячу тенге. Вайнер же предлагал оплатить поездку социально-значимым продуктом, сообщает Zakon.kz.

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